Jak dobrać odpowiednie bloczki silikatowe?

Silikaty to ekologiczne materiały produkowane z naturalnych składników. Zapewniają wnętrzom optymalny mikroklimat, utrzymując w pomieszczeniach stałą wilgotność i stabilną temperaturę. Nie zawierają nadmiernej ilości pierwiastków promieniotwórczych, a w przypadku pożaru są całkowicie niepalne, nie topią się i nie wydzielają szkodliwych substancji. Ich wytrzymałość na ściskanie jest porównywana z kamieniem naturalnym, a masywność elementów zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną. Stabilność wymiarowa oraz gładka powierzchnia ułatwiają pracę na budowie

i umożliwiają zastosowanie klejowej zaprawy cienkowarstwowej.

Ten posiadający wiele zalet materiał murowy może być wytwarzany w różnorodnych formach i kształtach – począwszy od podstawowych bloczków do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, poprzez elementy uzupełniające, aż do wyrobów elewacyjnych. Wybierając konkretne produkty, należy kierować się rodzajem przegrody i jej oczekiwanymi parametrami. Pełen przekrój elementów silikatowych tworzy System Budowy H+H.

Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i działowe

Gęstość i wytrzymałość na ściskanie są jednymi z podstawowych parametrów branych pod uwagę przy wyborze elementów murowych. Upraszczając, można powiedzieć, że im większa gęstość, tym wyższa wytrzymałość. Skład surowcowy oraz proces produkcji silikatów (a co za tym idzie - masywna struktura wewnętrzna) czynią z nich materiał o najwyższej wytrzymałości na ściskanie spośród dostępnych na rynku. Umożliwia to wznoszenie budynków o wysokości nawet kilkunastu kondygnacji bez konieczności stosowania dodatkowego wzmocnienia przez elementy żelbetowe. Duża wytrzymałość pozwala również na projektowanie przestronnych wnętrz bez potrzeby pogrubiania ścian. Pamiętać należy, że wraz ze wzrostem gęstości, słabnie izolacyjność termiczna, choć nie wyklucza to wcale stosowania bloczków silikatowych do wznoszenia ścian zewnętrznych. W przypadku ścian warstwowych bowiem to właściwości materiału termoizolacyjnego (wełny mineralnej lub styropianu) mają decydujące znaczenie dla parametru U całej przegrody. Najbardziej popularna grubość bloczka silikatowego na ściany zewnętrzne to 24 cm. Jednak przy odpowiedniej warstwie izolacyjnej, wymagania Warunków Technicznych spełniają także przegrody zewnętrzne z elementów o gr. 18 cm. Do wznoszenia ścian działowych najczęściej wykorzystywane są bloczki o gr. 8 lub 12 cm. Są one w stanie przenosić znaczne obciążenia, dlatego bezpiecznie można zawiesić na nich nawet ciężkie przedmioty.

Bloczki do zadań specjalnych

Wraz ze wzrostem gęstości materiału, rośnie także jego izolacyjność akustyczna. Wszystkie bloczki silikatowe są masywne i trudno je wprawić w drgania, a co za tym idzie stanowią dobrą barierę przed niechcianymi dźwiękami. W ofercie Systemu Budowy H+H znaleźć też można specjalne produkty, po które warto sięgnąć w przypadku pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony przed hałasem. Bloczki H+H Silikat A PLUS produkowane są w wysokiej klasie gęstości 2,2 (2200 kg/m3), są pozbawione drążeń i profilowań. Rozwiązanie to może być stosowane do ścian konstrukcyjnych i działowych o grubości 18 lub 25 cm. W zależności od ułożenia, w jednowarstwowej przegrodzie pionowej pozwala uzyskać izolacyjność akustyczną na poziomie od 57 do 60 dB.