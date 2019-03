Wykładziny dywanowe czy elastyczne? Co trzeba o nich wiedzieć i na który wariant się zdecydować?

Wykładzina dywanowa – sposób na miękką i przytulną podłogę

Pierwszym krokiem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru wykładziny powinno być zdefiniowanie własnych oczekiwań względem niej. Estetyka jest ważna, jednak nie może być przedkładana nad użyteczność. Przede wszystkim należy się zastanowić, czy ważniejsza jest dla nas przyjemność użytkowania czy wytrzymałość. Do sypialni lepiej nada się wykładzina dywanowa, zaś w kuchni czy pomieszczeniach przeznaczonych dla czworonożnego pupila bardziej sprawdzi się wykładzina elastyczna. Czym więc charakteryzują się oba typy i który wybrać?

„Zasadniczym plusem wykładzin dywanowych jest ich miękkość. Nadają wnętrzu przytulnego charakteru, przez co chętnie wykorzystuje się je w aranżacji mieszkań. Sprężystość i miękkość to jednak nie jedyne zalety tego rozwiązania. Wykładziny dywanowe mają właściwości wygłuszające, przez co doskonale tłumią dźwięk. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza w domowych biurach, sypialniach i przestrzeniach przeznaczonych dla najmłodszych. Są też niezastąpionym izolatorem ciepła. Przy ich zastosowaniu zużycie energii niezbędnej do ogrzania pomieszczenia spada nawet o 4-5%”, wyjaśnia ekspert firmy ARTE.

„Wykładziny dywanowe idealnie sprawdzą się też w sypialniach. Podłoga w tym pomieszczeniu ma częsty kontakt z bosą stopą, dla której dotyk miękkiej i ciepłej wykładziny jest wyjątkowo przyjemny. Warto również zastosować ją w pokojach dziecięcych. Najmłodsi dużo czasu spędzają w krainie wyobraźni, zabawy na podłodze to stały element ich dnia. Warto zadbać, by odbywały się w odpowiednich warunkach a dzięki wykładzinom dywanowym możemy mieć pewność, że maluch spędzi te chwile wygodnie”, dodaje specjalista.

Wykładzina elastyczna – gwarancja trwałości i funkcjonalności

„Jeśli chodzi o wykładziny elastyczne, to największym ich atutem jest to, że łatwo utrzymać je w czystości, przez co sprawdzą się idealnie w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych czy przeznaczonych dla czworonożnych przyjaciół. Dzięki swojej wytrzymałości i dużym możliwościom aranżacyjnym zyskują coraz szersze grono entuzjastów. Bogata paleta wzorów i kolorów (nawet bardzo intensywnych) sprawiła, że są często wykorzystywane również w designerskich wnętrzach, stanowiąc ciekawą alternatywę dla klasycznych podłóg kuchennych i łazienkowych”, tłumaczy specjalista ARTE.

„Istnieją dwa typy wykładzin elastycznych, które różnią się między sobą cechami fizycznymi i obszarem zastosowania. Homogeniczne (jednowarstwowe) to ponadczasowy styl i uniwersalne wzornictwo. Dzięki swojej wytrzymałości i niskim kosztom utrzymania nadadzą się zwłaszcza do przedsionków, schowków i przedpokoi. Z kolei wykładziny heterogeniczne (wielowarstwowe) dostępne są w wielu złożonych wzorach i kolorach, także bardzo nowoczesnych . Dzięki kreatywnym możliwościom aranżacji podłóg, polecane są do wnętrz, w których ważnym aspektem są estetyka i design. Z tego względu często wykorzystywane są jako główny element dekoracyjny całego pomieszczenia”, podpowiada ekspert.

Podsumowując: na pytanie: „wykładzina dywanowa czy elastyczna?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko uzależnione jest od osobistych preferencji osoby aranżującej wnętrze i tego, jak będzie ono użytkowane. Najważniejsze, by wybrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do charakteru pomieszczenia i stylu życia domowników.

