Domowa oaza zieleni - aranżacja wnętrz za pomocą dywanów z motywem kwiatowym

Zieleń dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Rośliny dostarczają tlenu, zwiększają wilgotność w pomieszczeniu, a nawet pomagają zwalczać bakterie i wirusy. Trzeba jednak o nie dbać. Tym, którzy nie mają ręki do kwiatów i którym zdarza się zapomnieć o regularnym ich podlewaniu, proponujemy inne sposoby wprowadzenia ich do wnętrza. Liście i kwiaty to modne w tym sezonie motywy dekoracyjne, które nadadzą świeżości i nowoczesności każdej przestrzeni. Dywan z wzorem roślinnym wzmocni także efekt "jungle" i pozwoli tym, którzy kochają rośliny w każdej formie, zmienić swój dom w oazę zieleni.