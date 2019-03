Izolacja ze znakiem jakości

Przyjęcie zmian w nazwach oferowanych przez firmę Armacell produktów z grupy Tubolit wynika z chęci rozszerzenia oferty systemów preizolowanych o rozwiązania z izolacją posiadającą oznakowanie znakiem CE. Dostępny do tej pory na rynku polskim system rur preizolowanych występujący pod nazwą Tubolit® Split i Tubolit® DuoSplit, który nie jest objęty europejską normą zharmonizowaną, został wprowadzony do obrotu przy zastosowaniu zasady wzajemnego uznawania (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych), ponieważ został on wcześniej legalnie wprowadzony do obrotu na terenie Niemiec. Zgodnie z tą zasadą pozostałe kraje UE uznają jego zgodność i dopuszczają do obrotu na własnych rynkach. Jest to jedna z dróg prawidłowego wprowadzania do obrotu wyrobów, które nie są objęte żadnymi innymi regulacjami ogólnoeuropejskimi. Ponieważ wielu klientów sugerowało, aby izolacja techniczna wchodząca w skład zespołu preizolowanego była jednak oznakowana znakiem CE (jest to rozwiązanie możliwe, ponieważ sama izolacja jest objęta zharmonizowaną normą europejską EN 14313), firma Armacell zdecydowała o rozszerzeniu swojej oferty o produkt preizolowany Tubolit® Split SE oraz Tubolit® DuoSplit SE, którego izolacja techniczna będzie oznakowana znakiem CE i będzie posiadała Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP). Rury preizolowane w nowej wersji zastępować będą wyroby wprowadzone legalnie już wcześniej do obrotu i będące nadal w sprzedaży, stąd konieczne było dokonanie modyfikacji nazwy dla rozróżnienia produktów znakowanych znakiem CE od nieznakowanych. Dla nowej wersji obowiązywać więc będzie nazwa własna z dopiskiem SE oraz nowe kody zamówień. Od połowy lutego 2019 roku wszystkie rozmiary z oferty Armacell są sukcesywnie zastępowane Tubolitem® Split SE oraz Tubolitem® DuoSplit SE.

Prosty montaż i jeszcze wyższa odporność na uszkodzenia

Tubolit® Split SE oraz Tubolit® DuoSplit SE firmy Armacell to niezawodne, preizolowane rozwiązanie systemowe do łączenia wewnętrznych i zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych typu split i multi-split oraz pozostałych elementów całej instalacji. System składa się z bezszwowych, ciągnionych miedzianych rur chłodniczych pokrytych izolacją odporną na promieniowanie UV dzięki udoskonalonej powłoce kopolimerowej zapewniającej nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim jeszcze wyższą niż w przypadku znanych już wersji Tubolit ochronę mechaniczną materiału izolacyjnego. Atutem produktów jest również zgodność z popularnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak gazy chłodnicze R-410A i R-407C. Zamkniętokomórkowa struktura Tubolit® Split SE oraz Tubolit® DuoSplit SE zapobiega niebezpiecznemu zjawisku kondensacji a opatentowana technologia klejenia typu „split-split” pozwala na łatwe łączenie i rozłączanie rur bez konieczności użycia narzędzi. Na docenienie zasługuje także nieskomplikowany montaż, który ułatwia wszechstronna gama profesjonalnych, dopasowanych akcesoriów. W przypadku obu otulin producent deklaruje, że klasą reakcji na ogień będzie Euroklasa „E”.