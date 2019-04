Ekspert radzi: jak szybko i skutecznie kleić różne materiały

Klej Mamut Glue to preparat od lat już cieszący się zaufaniem zarówno majsterkowiczów, jak i profesjonalnych budowlańców. I nic dziwnego, bo dzięki innowacyjnej formule i szerokiemu spektrum zastosowań zrewolucjonizował prace naprawcze i remontowe. Produkt znany dotąd pod marką Den Braven, od stycznia 2019 r. zyskał nowe opakowanie i logo Bostik. Nowa etykieta i marka to jedyne aspekty, które uległy zmianie. W kartuszach z charakterystycznym zielonym gekonem znaleźć bowiem można ten sam sprawdzony, niezawodny klej montażowy na bazie MS Polimeru. Dlaczego i kiedy warto po niego sięgnąć?

Solidne mocowanie ciężkich elementów

Może wydawać się, że montowanie przedmiotów o znacznej wadze wymaga łączenia mechanicznego, za pomocą np. śrub, gwoździ czy nitów. Są to jednak metody wymagające ingerencji w strukturę materiału i często dające niezadowalający efekt estetyczny. Kuszącą alternatywą jest klejenie, pozwalające w prosty sposób, bez użycia specjalistycznych narzędzi uzyskać niewidoczne połączenie. Jednak czy klej utrzyma rynnę, ciężki parapet, blat kuchenny, panel dekoracyjny, tablicę czy półkę? Jedną z kluczowych cech kleju, wpływających na trwałość połączeń i możliwość stosowania go w przypadku dużych obciążeń, jest wytrzymałość na zerwanie. Mamut Glue wytrzymuje obciążenia nawet do 22 kg/cm2. Co więcej, jest trwale elastyczny, dzięki czemu amortyzuje drgania i kompensuje ruchy podłoża oraz mocowanego elementu – wyjaśnia ekspert marki Bostik.

W przypadku wielu klejów, szczególnie gdy mamy do czynienia ze znacznym obciążeniem, wymagane jest podparcie do chwili pełnego związania. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy trudno jest zamontować jakąś konstrukcję wspierającą lub ścisnąć spajane elementy. Mamut Glue zapewnia natychmiastowy, mocny chwyt, który pozwala na montaż nawet stosunkowo ciężkich elementów bez konieczności ich podpierania. Wystarczy nałożyć klej pionowymi pasami w odstępach co ok. 20 cm, za pomocą dołączonego, specjalnego aplikatora, następnie złączyć i docisnąć elementy. Pamiętajmy o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej o grubości 2-3 mm, która daje gwarancję pełnego utwardzenia. Dzięki temu można bez problemu używać kleju nawet w trudno dostępnych miejscach – podkreśla Wiktor Loręcki z marki Bostik.

Od plastiku, przez kamień i metal, do szkła i luster

Kolejną ważną kwestią, decydującą o skuteczności klejenia, jest dobór produktu dostosowanego do zespalanych materiałów. Można zastosować wyspecjalizowane preparaty przeznaczone do danego rodzaju powierzchni. Skutkuje to jednak koniecznością kupowania wielu różnych klejów, a szczególnie kłopotliwe może okazać się w przypadku łączenia różnych materiałów. Jednoskładnikowy Mamut Glue dobrze współpracuje z wieloma materiałami. Może być aplikowany m.in. na drewno, ceramikę, beton, PCW, szkło, metal, czy kamień. Nie zawiera szkodliwych izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, polichlorku winylu i plastyfikatorów. Dzięki neutralności chemicznej nie uszkodzi nawet tak wrażliwych powierzchni jak warstwa srebrzankowa luster – mówi Specjalista ds. produktu marki Bostik.

www.bostik.pl; www.mamutglue.pl