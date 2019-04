Herbaty dodające energii

Wiosna to bez wątpienia urokliwa i bardzo wyczekiwana pora roku. Budząca się do życia przyroda, dłuższe i bardziej słoneczne dni, a także coraz wyższe temperatury napełniają nas optymizmem i chęcią do działania. Niestety, po długim i wyczerpującym sezonie zimowym nie zawsze mamy siłę i energię, by wszystkie te plany zrealizować. Jak zatem przetrwać wiosenne przesilenie i dodać sobie wigoru? Pomocne w tym będzie regularne sięganie po w pełni naturalne napoje energetyczne: Yerba Mate i zieloną herbatę.