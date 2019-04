Rodzinna Wielkanoc z marką Czas na Herbatę

Kolorowe mazurki, pyszne makowce, puszyste serniki i babki piaskowe to niekwestionowane gwiazdy świątecznego stołu. Pojawiają się na nim tuż po wielkanocnym śniadaniu i stanowią znakomity pretekst do dalszego świętowania w rodzinnym gronie. Aby jednak kuszące słodkości lepiej smakowały, potrzebują wsparcia w postaci aromatycznej herbaty lub kawy. W tym roku warto odejść od klasycznych propozycji i zaserwować swoim gościom coś wyjątkowego, przygotowanego specjalnie na tę okazję. Może to być „Wielkanocny Poranek” marki Czas na Herbatę - kompozycja łącząca czarną herbatę Yunnan, owoce acai i słodkie perełki, przypominające wyglądem maleńkie pisanki lub też „Wyspa Wielkanocna”, w skład której wchodzi zielona herbata Sencha, cząstki ananasa, trawa cytrynowa i złociste płatki słonecznika. Obie te propozycje zachwycają wyjątkowym smakiem, zapachem i wyglądem, a przy tym idealnie pasują do świątecznych specjałów. Jeżeli w gronie gości znajdują się miłośnicy „małej czarnej” to warto zaproponować im kawę w nieco odmienionej wersji. Doskonała, 100-procentowa Arabica o smaku ajerkoniaku bez wątpienia okaże się wielkanocnym odkryciem i przypadnie do gustu wszystkim fanom kawy. Co jednak w sytuacji, gdy kuszący aromat ajerkoniaku pobudzi zmysły zwolenników herbaty? Wówczas najlepiej sięgnąć po „Słodką Pokusę” - ostatnią ze świątecznych propozycji marki Czas na Herbatę. Głównym składnikiem tej kompozycji jest znakomita, czarna herbata Assam Dikom, a za jej niepowtarzalny smak odpowiada właśnie dodatek ajerkoniaku oraz słodkiej czekolady, jabłek i czerwonej porzeczki, a także kawałków pistacji i migdałów.

Wyspa Wielkanocna

Cena: 24,90 zł/ 100 g

Słodka Pokusa

Cena: 27,90 zł/100g

Wielkanocny Poranek

Cena: 26,90 zł/100 g

Kawa o smaku ajerkoniaku

Cena: 17,90 zł/ 100 g

