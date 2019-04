Wielkanocne śniadanie zdecydowanie różni się od tego, które jadamy na co dzień. Ogromny wybór mięs i wędlin, domowy pasztet ze śliwką, biały barszcz i przepyszne mazurki sprawiają, że trudno nam odejść od świątecznego stołu. Przy całym przepychu podawanych potraw warto zadbać o to, aby jeść nie tylko smacznie, ale i odświętnie. Marka Kresto przygotowała znane i cenione na rynku bakalie

w nowych, większych opakowaniach, które cieszą nie tylko smakiem, ale ze względu na wysoką jakość.

Wielkie bakaliowe trio

Żurawina suszona całe owoce, Śliwki suszone i Migdały Kresto w 300 gramowych opakowaniach to specjalnie wyselekcjonowane, najbardziej dorodne i okazałe owoce i nasiona. Urozmaicą one przygotowane dania i będą dostojnie prezentować się na świątecznym stole.

Soczyste Kresto Śliwki suszone w opakowaniu 300 g świetne sprawdzą się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i składnik ciast czy pieczonych mięs i pasztetów. Dobrze znane są ich właściwości wspomagające trawienie, co w czasie świątecznego ucztowania może uratować dobre samopoczucie niejednego biesiadnika. Kolejną nowością Kresto, która może wzbogacić wielkanocny jadłospis jest Żurawina suszona całe owoce 300g. Suszona żurawina słynie ze swojego lekko cierpkiego smaku, pochodzącego od zawartych w niej kwasów, które jednocześnie odpowiadają za jej długą przydatność do spożycia. Dzięki temu kupując jedno opakowanie Kresto Żurawiny suszonej zapewniamy sobie smaczną przekąskę na całe święta. Kresto Migdały 300g to kolejny klasyczny już dodatek do świątecznych potraw i deserów. Charakterystyczny kształt i smak sprawiają, że chętnie sięgamy po nie przygotowując mazurki i inne wielkanocne ciasta. Oprócz pysznego smaku migdały są pomocne przy drobnych problemach żołądkowych takich jak zgaga czy nudności, a oprócz witaminy B i E zawierają w sobie sporo potasu.

Kresto Śliwki suszone:

Gramatura: 300g

Cena brutto: 9,99

Kresto Żurawina suszona całe owoce:

Gramatura: 300g

Cena brutto: 11,69

Kresto Migdały:

Gramatura: 300g

Cena brutto: 21,39