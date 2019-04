Zróżnicowana kolorystyka i niepowtarzalny rysunek słojów, wyczuwalna struktura powierzchni oraz duża wytrzymałość to zalety drewna, które najczęściej podają miłośnicy tego materiału wykończeniowego. Do tego dochodzi ponadczasowy wygląd i niezwykła uniwersalność – naturalne deski na podłodze pasują zarówno do wnętrz utrzymanych w stylu skandynawskim lub rustykalnym, jak i do modnych przestrzeni w klimacie industrialnym czy glamour. Niestety drewno, choć niewątpliwie zachwyca wyglądem, jest również trudne w montażu, wymaga czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych, a do tego nie można go wykorzystać w niektórych pomieszczeniach. Panele winylowe wineo 400 wood i wineo 400 wood XL to propozycja dla wszystkich, którzy we własnym domu chcą cieszyć się podłogą o wyglądzie drewna, jednak wykonaną z nowoczesnego i maksymalnie funkcjonalnego materiału. Pierwsza ze wspomnianych kolekcji zawiera w sobie aż 18 wyjątkowych dekorów drewnianych, przyciągających wzrok głęboką, naturalną barwą i zachwycających wyraźnie wyczuwalną strukturą powierzchni. Druga linia produktów to 12 wariantów kolorystycznych, począwszy od chłodnych bieli i szarości dekorów Emotion Oak Rustic czy Memory Oak Silver, poprzez ciepłe brązy w stylu Comfort Oak Mellow aż po głębokie, mocne odcienie, jak Valour Oak Smokey. Wszystkie one charakteryzują się powierzchnią synchroniczną, zapewniającą tak maksymalną autentyczność, że nawet najbardziej zagorzali zwolennicy naturalnego drewna będą pod olbrzymim wrażeniem. Dodatkową zaletą kolekcji wineo 400 wood XL jest wydłużony format paneli (1505 x 235 mm) – dzięki temu wyglądają one jeszcze efektowniej, a ułożona z nich podłoga optycznie powiększa przestrzeń.

Panele winylowe z kolekcji wineo 400 wood oraz wineo 400 wood XL występują w trzech wariantach: do montażu na click, do klejenia oraz jako podłoga Multi-Layer. Taka różnorodność, w połączeniu z wysoką wytrzymałością, podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie wody, sprawiają, że przeznaczone są one do montażu we wszystkich domowych wnętrzach, również w tych wilgotnych i wyposażonych w ogrzewanie podłogowe. Użytkownicy paneli winylowych wineo z pewnością docenią również fakt, że są one przyjazne dla stóp, ciepłe i miękkie w dotyku, a zarazem łatwo utrzymać je w czystości. Pod względem funkcjonalności przewyższają zatem naturalne drewno, a wizualnie w niczym mu nie ustępują.

Dodatkowe informacje o podłogach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: http://www.wineo-polska.pl/panele-podlogowe/.