„Q” LED to lampa wisząca o długości 116 cm i szerokości 4,8 cm wykonana ze stali lakierowanej oraz poliwęglanu. Zastosowano w niej zintegrowane źródło światła LED o mocy 36 W. Przekrój „Q” LED jest asymetryczny, co pozwala uzyskać efekt subtelnego spływania światła po wewnętrznej części lampy oraz jego nierównomiernego rozproszenia, umożliwiając doświetlenie wybranego fragmentu przestrzeni bez ryzyka oślepienia użytkownika. Najnowsza propozycja marki Nowodvorski, dostępna w kolorze białym lub czarnym, zakończona jest maskującymi elementami z tworzywa sztucznego w tym samym kolorze co oprawa.

„Q” LED mocowana jest za pomocą dwóch linek mierzących 130 cm, których długość, podobnie jak w przypadku kabla zasilającego, może być regulowana. Pozwala to na zawieszenie jej na dowolnej wysokości. Istnieje też możliwość zmiany rozstawu linek, które mogą być ustawione bliżej lub dalej od krawędzi oprawy. Lampa efektownie prezentuje się zarówno pojedynczo (doskonale sprawdzając się w takich miejscach jak recepcje czy punkty obsługi klienta), jak i w większej grupie, tworząc np. ciąg opraw świetlnych, idealnych do oświetlenia dużych przestrzeni w biurach, obiektach użyteczności publicznej czy innych wnętrzach utrzymanych w stylu nowoczesnym lub loftowym. Jej atrakcyjny, nowoczesny design i wyjątkowa funkcjonalność zostały docenione przyznaniem prestiżowej nagrody RED DOT DESIGN AWARD 2019 w kategorii projektowanie produktu.

Q LED, cena detaliczna:

759,00 zł brutto