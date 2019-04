Błyskawiczne wznoszenie ścianek działowych z H+H Panelami Tempo

H+H Panel Tempo wchodzący w skład Systemu Budowy H+H to element murowy o wymiarach 600 x 500 mm wykonany z betonu komórkowego. Jego duże gabaryty zapewniają najmniejszą pracochłonność ze wszystkich drobnowymiarowych materiałów ściennych dostępnych na rynku. Dzięki wysokiej dokładności wymiarowej (w kategorii TLMB) może być łączony na cienkowarstwową zaprawę klejową, co również przyspiesza prace. Zwłaszcza, że powierzchnie boczne elementów są profilowane na pióro-wpust i nie trzeba wypełniać zaprawą spoin pionowych. Podstawowa wątpliwość, jaka może się w tym momencie nasunąć, brzmi: jak przenosić tak duże i zapewne ciężkie elementy? Otóż beton komórkowy, dzięki porowatej strukturze złożonej z niezliczonej ilości komórek wypełnionych powietrzem, jest wyjątkowo lekki. H+H Panel Tempo z betonu komórkowego o gęstości 500 kg/m3 waży (w zależności od szerokości) zaledwie od 15 do 17,3 kg. Nie sprawia więc problemów przy transporcie czy murowaniu, a także odciąża konstrukcję, gdyż zbudowane z niego ściany są 2-3-krotnie lżejsze niż z innych materiałów murowych dostępnych na rynku.

Lekkie, ale wytrzymałe i ciche ściany

Ściany działowe z H+H Paneli Tempo, mimo iż są bardzo lekkie, zapewniają dobrą ochronę przed hałasem i odpowiednią wytrzymałość. Wszystko to za sprawą właściwie dobranej gęstości materiału. Produkty wykonane z betonu o gęstości 500 kg/m3 charakteryzują się izolacyjnością akustyczną RA1 rzędu 37÷38 dB oraz średnią wytrzymałością na ściskanie 4,0 MPa. W Systemie H+H dostępny jest także H+H Gold+ Panel Tempo 5,0-600 o wyższej gęstości (600 kg/m3), który odznacza się jeszcze lepszą wytrzymałością (5,0 MPa) oraz izolacyjnością akustyczną (RA1 = 38÷40 dB).

Szybsze i prostsze prace wykończeniowe

H+H Panel Tempo to nie tylko przyspieszenie robót na etapie wznoszenia przegród, ale także znaczne ułatwienie podczas prac wykończeniowych. Jego powierzchnia jest tak gładka, że nie wymaga tynkowania. Bezpośrednio na zagruntowanej ścianie można przyklejać płytki ceramiczne czy tapetę. Oczywiście, panele nadają się również do wykończenia wszelkimi typami wewnętrznych wypraw tynkarskich (m.in. gipsowymi, wapiennymi, cementowo-wapiennymi i innymi). Bloczek z betonu komórkowego jest jednym z niewielu elementów ściennych, w których bez trudu można wykonywać wszelkie otwory, bruzdy czy wnęki. Do jego cięcia wystarczy ręczna piła widiowa. Warto też dodać, że jest to materiał izotropowy, a więc posiada takie same właściwości we wszystkich kierunkach. Panele można więc dowolnie obracać i ustawiać w najdogodniejszy w danym momencie sposób. Świetnie sprawdzą się więc nie tylko do budowy ścian działowych, ale także tworzenia różnego rodzaju zabudowy czy elementów dekoracyjnych we wnętrzach. Można je nawet wykorzystać do obudowania kominka, ponieważ posiadają najwyższą klasę odporności ogniowej (Euroklasa A1).