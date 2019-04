Nowa odsłona ogrodu, czyli wiosenne porządki wokół domu z lakierami Color Spray marki Den Braven

Wiosenne porządki wokół domu to dla wielu osób konieczny, choć nie do końca lubiany obowiązek. Lista rzeczy do zrobienia zwykle wydaje się nie mieć końca - czyszczenie starych sprzętów, pielęgnacja zakurzonych i zmatowiałych mebli czy uzupełnianie rys na drzwiach od garażu lub ogrodzeniu to tylko niewielki jej wycinek. Na szczęście na rynku dostępne są takie produkty do prac naprawczych i dekoracyjnych, które w szybki i prosty sposób pomogą w nadaniu nowego życia ogrodowym sprzętom. Wśród nich są klasyczne farby i lakiery w puszkach oraz uniwersalne lakiery w spray’u, przeznaczone do zewnętrznego stosowania. Zarówno w przypadku początkujących majsterkowiczów, jak również osób niecierpliwych i oczekujących natychmiastowych oraz trwałych efektów zdecydowanie lepiej sprawdzi się drugie rozwiązanie. Za przykład posłużyć mogą produkty z serii Super Color marki Den Braven, które wyróżnia olbrzymia wytrzymałość oraz możliwość wykorzystania na różnego typu powierzchniach: od metalu i stali, poprzez szkło i drewno, a na niektórych tworzywach sztucznych kończąc. Dodatkowymi zaletami lakierów w spray’u są: sposób aplikacji – dużo prostszy i bardziej precyzyjny niż nakładanie lakieru pędzlem, a także krótki czas schnięcia, odporność na opady i promieniowanie UV. W praktyce oznacza to, że wszelkie powierzchnie i sprzęty pomalowane takimi farbami, jak Super Color marki Den Braven przetrwają w nienagannym stanie przez kolejne sezony, a korzystać z nich będzie można już chwilę po nałożeniu lakieru.

Wiosenny powiew świeżości

W przydomowym ogrodzie po każdej zimie znajdzie się coś, co wymaga naprawy lub odświeżenia. Czasem jest to zamaskowanie delikatnej rysy, kolejnym razem odrestaurowanie zniszczonej balustrady, jeszcze innym – całkowite przemalowanie krzesła lub ozdobienie starego stołu. W każdym z tych przypadków liczy się inny efekt końcowy, dlatego też konieczny jest wybór takiego lakieru, który będzie dopasowany do aktualnych potrzeb. Jeżeli chodzi o szybką metamorfozę mebli ogrodowych, donic, parapetów czy ram okiennych to najlepiej wybrać Super Color Universal, czyli lakier w spray’u ogólnego zastosowania, dostępny w ponad 30 najpopularniejszych odcieniach. Taki produkt świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie trzeba zamalować różnego rodzaju niedoskonałości, ukryć rysy czy odbarwienia lub ekspresowo zmienić kolor jakiegoś przedmiotu. Chcąc uzyskać bardziej dekoracyjny efekt i uwolnić swoją artystyczną duszę można z kolei sięgnąć po Super Color Metallic o pięknym, metalicznym połysku lub Super Color Fluorescent, którego odcienie zachwycają intensywnością i przyciągają spojrzenia jaskrawym nasyceniem braw. Ten pierwszy produkt sprawdzi się również wtedy, gdy będziemy chcieli doprowadzić do porządku porysowaną karoserię samochodu albo poprawić wygląd roweru. W sytuacji, gdy wiosennego odświeżenia wymagają rury grzewcze, zawsze należy szukać preparatów, odpornych na działanie wysokich temperatur. Przykładem takiego produktu jest Super High Temperature marki Den Braven.

Przygotowania do sezonu czas zacząć!

Chociaż wiosenne prace wokół domu zazwyczaj kojarzą się ze sprzątaniem i naprawą spowodowanych zimową aurą zniszczeń to jednak przygotowanie ogrodu do nowego sezonu ma jeszcze inny wymiar. Chodzi o ponowną aranżację przestrzeni, zaplanowanie nowych elementów małej architektury, a także okiełznanie budzących się do życia krzewów i drzew owocowych. W każdej z tych sytuacji przydatny okaże się znacznik Super Color Fluo Marker 360°, który wykorzystać można do oznaczenia wymagających przycięcia gałęzi czy też określenia lokalizacji nowych nasadzeń. Produkt ten pomoże również w wytyczeniu dodatkowych ścieżek, zaznaczeniu uszkodzonych elementów przestrzeni lub miejsc, w których trzeba wywiercić otwory pod wszelkiego typu instalacje albo haki do zawieszenia półek bądź umocowania rynien. Warto tutaj pamiętać, że decydując się na zamontowanie na bryle budynku lub też ustawienie w ogrodzie nowych elementów, dobrze jest od razu zabezpieczyć je przed korozją i niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Pozwoli to na uniknięcie przykrych niespodzianek w przyszłości i zmniejszy ilość napraw kolejnej wiosny. Do ochrony antykorozyjnej elementów stalowych, szczególnie spawów, zgrzewów i miejsc cięcia, można wykorzystać Den Braven Super Color Cynk Spray lub Den Braven Super Color Cynk Aluminium. Powierzchnie metalowe i stalowe dobrze jest też zabezpieczyć lakierem podkładowym Super Color Primer, a dopiero potem aplikować na nie lakier akrylowy – klasyczny Super Color Universal lub o skróconym czasie schnięcia, jak Super Color Acrylic Universal Fast.

www.denbraven.pl