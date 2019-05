Sposób na czyste i zdrowe powietrze w budynkach

Idealnym materiałem do izolacji instalacji HVAC i instalacji chłodniczych w środowiskach, gdzie wymagany jest wysoki poziom kontroli wilgotności oraz higieny i jakości powietrza, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego lub budynki użyteczności publicznej, zwłaszcza budynki przeznaczone dla grup szczególnie podatnych na zachorowania ze względu na stan zdrowia lub wiek, jest AF/Armaflex® firmy Armacell. To pierwsza elastyczna izolacja wyposażona w technologię MICROBAN®. W momencie kontaktu bakterii i grzybów z powierzchnią otuliny substancja MICROBAN® wnika w ścianki mikroorganizmów, blokując ich funkcjonowanie, wzrost i namnażanie. Ponieważ system ochrony „wbudowywany” jest na etapie produkcji, nie ulegnie zmyciu lub wytarciu w trakcie użytkowania otuliny. Zapewnia to izolacjom AF/Armaflex® dodatkowy poziom zabezpieczenia przed pleśnią. Dzięki temu AF/Armaflex® z ochroną mikrobiologiczną stanowi idealną izolację instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, szpitale, domy opieki, biura i lotniska. Doskonale sprawdza się też jako izolacja instalacji technologicznych w zakładach farmaceutycznych i przemyśle spożywczym.

Szybki i prosty montaż

Wydajna praca systemów grzewczych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od prawidłowego zaizolowania rur instalacyjnych. Z tego względu tak istotny staje się odpowiedni montaż otuliny, polegający na właściwym ułożeniu, prawidłowym zamocowaniu oraz nieuszkodzeniu warstwy izolującej. Na etapie montażu izolacji bardzo często dochodzi do różnego rodzaju błędów. Szczególnych trudności przysporzyć może dopasowanie jej do kształtu rur, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych, na zgięciach i łączeniach. Sposobem na wyeliminowanie tych problemów może być zastosowanie izolacji AF/Armaflex® firmy Armacell. Ta elastyczna pianka elastomeryczna na bazie syntetycznego kauczuku została wyposażona w reagującą na nacisk warstwę samoprzylepną na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, która dodatkowo została osłonięta folią polietylenową. Ponieważ kauczuk jest tworzywem bardzo elastycznym, dokładnie dopasowuje się do nawet najbardziej skomplikowanych kształtów i może się wiązać na całej grubości izolacji w punktach krytycznych (np. przejścia, łączenia, itp.). Tym samym AF/Armaflex® istotnie ułatwia instalację izolacji, także w trudno dostępnych miejscach, skraca czas układania oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas montażu.

Łatwe projektowanie zrównoważonych budynków

Izolacja AF/Armaflex® charakteryzuje się nie tylko odpornością na szkodliwe drobnoustroje czy łatwym montażem, ale jest też przyjazna środowisku naturalnemu. To jeden z tych produktów firmy Armacell, dla których przeprowadzono proces certyfikacji EPD na bazie norm EN 15804 i ISO 14025 oraz wytycznych dostarczonych przez IBU, operatora programu, niemiecki instytut dla zielonej certyfikacji. Analizowany był przepływ materiałów od wydobycia surowców do sprzedaży na terenie Europy. Na podstawie tych analiz możliwe było uzyskanie deklaracji środowiskowych EPD dla AF/Armaflex®. Jest to uznawany na całym świecie dokument określający wpływ produktu na środowisko naturalne oraz zawierający informacje środowiskowe na jego temat, które zostały niezależnie zweryfikowane przez stronę trzecią. Deklaracje środowiskowe pomagają inwestorom uzyskać dla swoich obiektów tzw. zielone certyfikaty, takie jak BREEAM czy LEED. Są to wielokryterialne systemy oceny i ochrony budynków, które promują zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i stanowią standard na rynku nieruchomości komercyjnych. Z myślą o projektantach instalacji technicznych Armacell przygotował również narzędzia do dodawania izolacji AF/Armaflex® dla jednego z najbardziej popularnych programów dla platformy BIM - Autodesk Revit®. Dla kanałów wentylacyjnych i rurociągów wody lodowej firma Armacell przygotowała przykładowe obiekty izolacji AF/Armaflex®, dla różnych średnic rur stalowych. Stworzono również izolacje wielowarstwowe, tak aby uzyskać wymaganą przez Warunki Techniczne grubość izolacji. Dzięki temu projektowanie zostało znacznie usprawnione – projektant wybiera z biblioteki izolacji obiekt dla danej średnicy rury stalowej lub kanału wentylacyjnego, kopiuje go i wstawia do swojego projektu. Obiekt o danej grubości może być użyty do izolacji dowolnego kanału wentylacyjnego w wykonywanym projekcie. Korzyści wynikające ze stosowania procesu BIM to m.in. oszczędność kosztów, szybszy rozwój sektora budowlanego oraz lepszy wpływ na zrównoważone projektowanie.

