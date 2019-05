W jaki sposób podawać wodę dziecku?

Na dobry początek…

Czas rozszerzania diety to idealny moment, aby zacząć uczyć dziecko picia wody. Niemowlę ma doskonale wykształcony odruch ssania, dlatego wielu rodziców automatycznie sięga wówczas po butelkę. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do picia z niej mleka, to na początek jest to dobre rozwiązanie, pozwalające maluszkowi na poznanie smaku wody w sprawdzonych warunkach. Doradcy laktacyjni, stomatolodzy i logopedzi są jednak zdania, że butelka ze smoczkiem powinna być stosowana krótko i możliwie szybko zastąpiona innymi akcesoriami. Powyżej 6. miesiąca życia można zacząć podawać dziecku wodę w tzw. kubkach-niekapkach lub – bardziej zalecanych przez ekspertów - specjalnych kubkach otwartych. Takie naczynia mają wyprofilowany kształt, dzięki czemu dziecko może z nich korzystać samodzielnie nawet w pozycji półleżącej. Dodatkowo, podczas picia świetnie aktywizują one mięśnie języka, szczęki i twarzy. Jeżeli jednak rodzice nie są przekonani do kubka otwartego, to dobrą alternatywą są kubki 360 stopni. Dziecko pije z nich jak z normalnej szklanki, jednak specjalna uszczelka wokół całej krawędzi naczynia, zapobiega rozlewaniu się wody.

Dla roczniaka i przedszkolaka

Dzieci powyżej roku siedzą już samodzielnie, podejmują pierwsze próby chodzenia, a ich koordynacja ruchowa i umiejętności chwytania przedmiotów są coraz lepsze. W takim okresie można zacząć podawać maluchom wodę w bidonie lub kubku ze słomką, czyli w naczyniach, które trzeba trzymać pionowo podczas picia. Zaletą tego typu rozwiązań jest nie tylko zachęcenie dzieci do większej samodzielności. Picie wody przez rurkę wymaga przecież odpowiedniego ułożenia ust i aktywizacji mięśni twarzy, co jest świetnym ćwiczeniem logopedycznym. Warto podkreślić, że wiele dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym z powodzeniem zaczyna korzystać z tradycyjnej szklanki lub kubka i nie potrzebuje na co dzień specjalnych akcesoriów. Trzeba doceniać i wspierać takie starania maluchów, a bidon z rurką trzymać tylko na wyjścia z domu czy inne ważne okazje. W przypadku kilkulatków śmiało można też wybierać wodę w butelkach o małej pojemności i specjalnych ustnikach, jak np. Mama i ja mini.

Dzieci szkolne i ich potrzeby

Pierwsze lata w szkole to czas, kiedy młody organizm intensywnie uczy się i rozwija. W tym okresie rośnie także zapotrzebowanie na płyny, dlatego warto dbać, aby w plecaku maluchów zawsze znajdowała się woda. Dzieci w wieku szkolnym zwykle znakomicie radzą sobie z piciem z różnego rodzaju naczyń, więc w ich przypadku decydują upodobania i okoliczności. W domu najlepiej jest podawać pociechom wodę w szklance lub kubku ze słomką, a do szkoły, na podwórko czy wycieczkę wybierać bidon z ustnikiem lub klasyczną butelkę. Warto jednak pamiętać, by nie była ona zbyt duża i ciężka. Dla dzieci szkolnych polecane są opakowania o niewielkiej pojemności, czego świetnym przykładem jest woda Mama i ja w półlitrowej butelce w wersji z wygodnym ustnikiem lub z płaską nakrętką.

Regularne picie wody to nawyk, który warto kształtować u dzieci już od najmłodszych lat. Trzeba jednak pamiętać, że w całym procesie istotne znaczenie ma nie tylko wybór praktycznego i bezpiecznego naczynia, ale również wody o optymalnym składzie. Przykładem produktu polecanego przez niezależne instytuty jest niegazowana woda źródlana Mama i ja. Dzięki niskiemu poziomowi zmineralizowania i obniżonej zawartości sodu można ją podawać dzieciom w każdym wieku, nawet niemowlętom.

