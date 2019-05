Zaprojektuj opakowanie herbaty „Przylądek Nadziei” i wygraj wyprawę do Energylandii!

Marka Czas na Herbatę już od lat wspiera działania Fundacji Przylądek Nadziei. Nie inaczej jest i tym razem. Celem organizowanego przez markę Herbacianego konkursu jest pomoc odważnym dzieciakom, mierzącym się z poważnymi problemami. Każde dziecko ma prawo do zabawy, a radością warto się dzielić – podkreśla Jakub Szurlej, założyciel marki Czas na Herbatę. – Dlatego w jury konkursowym zasiądziemy nie tylko my, dorośli, ale też dzieciaki z Fundacji Przylądek Nadziei. To one będą miały ważny głos przy wyborze najbardziej kreatywnych obrazków.

Zasady konkursu są proste: należy wykonać projekt opakowania herbaty „Przylądek Nadziei”. Praca wykonana w dowolnej technice powinna zmieścić się na siatce opakowania, wydrukowanej na stronie w formacie A4. Jak wiadomo, wyobraźnia nie zna granic, więc nie narzucamy tematyki. Jako inspirację podajemy tylko jedno słowo: RADOŚĆ. Reszta należy do małych artystów. Wystarczy pobrać siatkę ze strony www.naratunek.org/herbacianykonkurs, wydrukować i można ruszać do akcji! – dodaje organizator. Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako oprawa graficzna opakowania herbaty „Przylądek Nadziei” i trafi do oferty Czas na Herbatę. Z każdego sprzedanego kilograma tej kompozycji, 50 zł przekazane zostanie na konto Fundacji.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci do lat 14 włącznie. Sześcioro finalistów, których prace przejdą wstępną weryfikację, otrzyma walizkę plastyka, czyli zestaw akcesoriów niezbędnych do pracy każdemu młodemu artyście. Wyłonienie autora najweselszej ilustracji umożliwi sonda, zamieszczona 7.06.2019 na profilu FB Fundacji. Nagrodą główną będzie 2-dniowy bilet wstępu do Energylandii dla zwycięzcy i opiekuna, do zrealizowania w wybranym terminie.

Zdjęcie pracy konkursowej oraz podpisane zgody należy wysłać do dnia 31.05.2019. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.naratunek.org/herbacianykonkurs. Potrzebne do udziału formularze zgód oraz szablon siatki opakowania do wydruku można pobrać pod adresem www.naratunek.org/herbacianykonkurs. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.2019, a zwycięska praca już we wrześniu pojawi się na opakowaniach produktów marki Czas na Herbatę.

Zachęcamy do udziału!

Zapraszamy również do odwiedzenia nowej strony herbata.net. Znajdą Państwo tam nie tylko informacje o marce i produktach Czas na Herbatę, ale również szereg ciekawostek i inspiracji z aromatycznego świata herbat.