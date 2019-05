Przekąska idealna na aktywne dni

Świadome dbanie o sylwetkę to połączenie aktywności fizycznej i zrównoważonej diety. Kalorie tracone podczas wysiłku powinny być bilansowane poprzez dostarczanie organizmowi odpowiedniej dawki energii oraz składników odżywczych. Jaka powinna być przekąska z perspektywy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu? Przede wszystkim lekka. Ciężkostrawne potrawy mogą doprowadzić do nieprzyjemnego uczucia "ciężkiego żołądka”. Podjęcie wysiłku bezpośrednio po ich spożyciu, może zaowocować bólem brzucha i problemami trawiennymi. Dobrze dobrana przekąska powinna natomiast dać długotrwałe uczucie nasycenia i energię. Popularne, wysoko przetworzone słodkie batony i słone przekąski zastąpić można pożywnymi suszonymi owocami lub orzechami. Są one dość kaloryczne, przez co już niewielka ilość uśmierzy głód i dostarczy porządną dawkę witamin i mikroelementów. Co ważne dla osób dbających o linię - zawarty w nich błonnik utrudnia osadzanie się tkanki tłuszczowej, a zbilansowany skład pozwala na dostarczenie niezbędnych substancji odżywczych. Zwłaszcza orzechy mają niski indeks glikemiczny, przez co węglowodany wchłaniają się wolniej, zapewniając stałą dostawę energii przez dłuższy czas.

Wybór konkretnego gatunku nie ma większego znaczenia, w grę wchodzą raczej indywidulane preferencje. Dużym plusem tego typu przekąsek jest wygoda i łatwość przechowywania. Wszystkie orzechy i bakalie z oferty Kresto pakowane są w hermetyczne, foliowe torebki, które ułatwiają transport. Możemy je więc wygodnie włożyć do torby, plecaka, czy nawet kieszeni. Ich zaletą jest również to, że w przeciwieństwie do czekolady, nie rozpuszczą się pod wpływem temperatury, dlatego bez problemu możemy je zabrać na wiosenny wypoczynek na świeżym powietrzu. W ofercie marki Kresto można znaleźć szeroki wybór nie tylko rodzajów orzechów i suszonych owoców, ale także gramatur opakowań – od 100g do 500g. Bez problemu dobierzemy więc opakowanie odpowiednie na indywidualne wycieczki, jak i spotkania z przyjaciółmi.