Elegancki i funkcjonalny dywan Ragolle Argentum 63263 9191 to propozycja, która idealnie wpisuje się w klimat eklektycznych wnętrz, łączących w sobie klasykę i nowoczesność. Geometryczny wzór w postaci efektownej mozaiki, ułożonej z identycznych pod względem rozmiaru trójkątów, czynią z niego idealny element wyposażenia pomieszczeń urządzonych w duchu modernistycznym, minimalistycznym lub skandynawskim. Stonowana kolorystyka, utrzymana w bezowej, różowej, fioletowej i błękitnej tonacji to z kolei ukłon w stronę romantyzmu, angielskiej elegancji i stylistyki vintage. Połączenie delikatnych, pastelowych barw z wyrazistym wzorem sprawia, że dywan Ragolle Argentum 63263 9191 z oferty firmy ARTE świetnie sprawdzi się w niemal każdym pomieszczeniu. Ułożony w widocznym miejscu będzie nie tylko stanowił ozdobę wnętrza, ale również przełamie aranżacyjne schematy, dodając przestrzeni wyrazu i oryginalnego charakteru.

Wygląd to nie wszystko

Elegancki dywan Ragolle Argentum 63263 9191 z oferty firmy ARTE to propozycja, która łączy w sobie najlepsze cechy stylu nowoczesnego i klasycznego. Jest on również doskonałym potwierdzeniem faktu, że niepowtarzalny design może iść w parze z wyjątkową funkcjonalnością. Dywan został bowiem utkany w 100% z polipropylenowej przędzy heat-set, dzięki czemu jest niezwykle przyjemny w dotyku i łatwy do utrzymania w czystości. Nie wykazuje również zdolności do elektryzowania się, a dzięki dużej gęstości runa (1 000 000 punktów/m2) jest trwały i odporny na udeptywanie. W praktyce oznacza to, że nawet po kilku latach intensywnego użytkowania dywan wciąż będzie zachwycał miękkością i zachęcał do spędzania na nim czasu podczas zabawy, pracy czy odpoczynku. Będzie również przyciągał wzrok nienagannym wyglądem, pełniąc we wnętrzu rolę ciekawego akcentu dekoracyjnego i zarazem elementu spajającego całą aranżację.

