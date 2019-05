Linia uszczelniaczy akrylowych marki Den Braven stworzona została z myślą o jak największym ułatwieniu prac wykończeniowych. W jej skład wchodzą zarówno produkty uniwersalne, jak również pozycje dedykowane pod konkretne zadania i charakteryzujące się specjalistycznymi właściwościami. Dodatkowo, każdy z nich może być malowany różnego rodzaju farbami. Obok tradycyjnego Akrylu Budowlanego czy Akrylu Zewnętrznego znajdziemy takie produkty, jak Akryl Natychmiast Malowalny, Akryl-W, Akryl Lekki Szpachlowy oraz Akryl do farb lateksowych.

Pierwszy z nich to innowacyjny i jedyny produkt tego typu, który przeznaczony jest do malowania metodą „mokre na mokre”. Dzięki temu wypełnione akrylem obszary można malować zaraz po aplikacji. Nie musimy czekać z nakładaniem farby do czasu wyschnięcia uszczelniacza, co znacznie przyspiesza prowadzone prace. Akryl Natychmiast Malowalny wykazuje przy tym wysoką kompatybilności z farbą, minimalizując ryzyko pęknięć oraz rys w jej powłoce. Jest on również odporny na odbarwienia i powstanie rys skurczowych. Ten plastyczno-elastyczny kit uszczelniający współpracuje dobrze z wieloma rodzajami farb, w tym hybrydowymi, wodnymi, czy też syntetycznymi, stając się tym samym bardzo wszechstronnym i uniwersalnym produktem.

Szerokie spectrum zastosowań charakterystyczne jest również dla kolejnej pozycji - Akrylu-W. Jest on nie tylko prosty w nakładaniu i formowaniu, ale odznacza się również śnieżnobiałą barwą oraz idealnie plastyczną formułą, która sprawia, że spoina jest trwale elastyczna i odporna na odkształcenia. Z jego pomocą wypełnimy szczeliny, rysy w ścianach wewnętrznych oraz zlikwidujemy pęknięcia przy parapetach, czy wokół ram okien lub drzwi. Akryl-W sprawdzi się także jako spoiwo

w złączach narożnych oraz doskonale zwiąże się tak z tynkiem, gipsem, jak i gładzią.

Następny przedstawiciel rodziny malowalnych akryli marki Den Braven to Akryl Lekki Szpachlowy. Stanowi on unikatowe połączenie masy szpachlowej i akrylu. To co go wyróżnia na tle innych propozycji, to wyjątkowa lekkość i możliwość poddawania szlifowaniu. Świetnie sprawdza się w systemie suchej zabudowy, a dzięki lekkości zwłaszcza przy szpachlowaniu sufitu. Ten bezskurczowy akryl może być nakładany na dużo większą grubość niż tradycyjne szpachle, które trzeba aplikować warstwami. Warto dodać, że po zaledwie 20 minutach jest gotowy do pokrywania farbami.

W przypadku farb lateksowych, tzw. jednokrotnego krycia, gęstych, nie kapiących i z dużym udziałem wypełniaczy warto sięgnąć po Akryl do farb lateksowych, który redukuje do minimum ryzyko powstania rys i spękań w powłoce malarskiej. Kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej zapewni jednolity, intensywny kolor bez żadnych przebarwień, nawet w przypadku farb matowych.

www.denbraven.pl