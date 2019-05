Kolekcja LASER marki Nowodvorski Lighting to połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. W jej skład wchodzą trzy lampy wiszące wyposażone w 1, 7 lub 10 źródeł światła. Lampa pojedyncza ma 5,5 cm średnicy i 130 cm wysokości, lampa z siedmioma żarówkami 30 cm średnicy i 130 cm wysokości, natomiast największa z opraw mierzy 78 cm długości, 130 cm wysokości i 20 cm szerokości. W przypadku każdego z modeli średnica pojedynczej rurki wynosi 2,5 cm a źródło światła stanowią żarówki LED typu G9 o maksymalnej mocy 10 W. Ponieważ mogą one być wysuwane lub chowane mamy możliwość swobodnego regulowania intensywności strumienia świetlnego, co pozwala na mocniejsze lub subtelniejsze doświetlenie przestrzeni. Lampy z kolekcji LASER dostępne są w wersji białej, czarnej oraz w kolorze mosiądzu i czerni. Dwa pierwsze warianty zostały wykonane ze stali lakierowanej, natomiast w ostatnim modelu rurki powstały z mosiądzu. Tym samym lampa zyskała bardziej szlachetny charakter, dzięki któremu doskonale sprawdzi się w eleganckich wnętrzach. Oprawy swój urok zawdzięczają prostej, geometrycznej formie, która nadaje im surowego, a jedocześnie ponadczasowego charakteru. Świetnie sprawdzą się we wnętrzach utrzymanych w stylu loftowym, skandynawskim czy modern.

Zwis LASER z pojedynczym punktem świetlnym, biały, czarny,

cena detaliczna: 89 zł brutto

Zwis LASER z pojedynczym punktem świetlnym, złoty,

cena detaliczna: 129 zł brutto

Zwis LASER z siedmioma punktami świetlnymi, biały, czarny,

cena detaliczna: 519 zł brutto

Zwis LASER z siedmioma punktami świetlnymi, złoty,

cena detaliczna: 829 zł brutto

Zwis LASER z dziesięcioma punktami świetlnymi, biały,

czarny cena detaliczna: 629 zł brutto

Zwis LASER z dziesięcioma punktami świetlnymi,

cena detaliczna: 1139 zł brutto