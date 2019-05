Przypadający na 26 maja Dzień Matki to doskonała okazja, by podarować mamie wyjątkową herbatę, która stanie się pretekstem do chwili wytchnienia i wspólnej rozmowy. Możemy skorzystać z gotowych kompozycji z oferty Czas na Herbatę, zapakowanych w dekoracyjne opakowania lub własnoręcznie stworzyć aromatyczny upominek, który przywoła mnóstwo radosnych momentów.

Herbaty idealne dla mamy:

Serce Matki – wyrazista, czarna herbata wietnamska, której smak wzbogacony został dodatkami w postaci skórki cytrynowej, jabłka i maliny. Dzięki temu napar smakuje absolutnie wyjątkowo i przynosi zaskakujące orzeźwienie. Jej lekko cytrusowa nuta w połączeniu z kostkami lodu, świeżą miętą i owocami sprawdzi się także jako kojący napój w letnie dni.

Cena: 24,90 zł/ 100 g

Mamma Mia – delikatna herbata biała Pai Mu Tan z kawałkami truskawek, zachwycająca łagodnym smakiem i niezwykłym zapachem soczystych owoców skąpanych w śmietanie.

Cena: 39,90 zł/100g

Dotyk Anioła – kompozycja zielonej herbaty Gunpowder, wzbogaconej słodką gruszką, aromatyczną skórką pomarańczy i soczystą brzoskwinią, a wszystko przystrojone płatkami różowego bławatka.

Cena: 27,90 zł/100 g

Pu Erh Beauty Shape – czerwona herbata, której owocowy posmak nadaje dodatek gravioli i truskawki. Wzbogacona pierwiosnkami, stokrotkami i słonecznikiem wyróżnia się pełnym gracji i uroku smakiem.

Cena: 29,90 zł/ 100 g

Wellness & SPA – egzotyczna, miętowo-owocowa kompozycja o świeżym i orzeźwiającym aromacie, która wspomaga regenerację organizmu i pozwala zapomnieć o trudach dnia codziennego. Liście mięty wzbogacone zostały liśćmi czarnej porzeczki, trawą cytrynową, mango, kwiatem słonecznika, lukrecją, werbeną cytrynową, jaśminem i imbirem.

Cena: 20,90 zł/ 100 g

Sekret Piękna – wyjątkowa kompozycja zielonej herbaty Sencha, białej herbaty Pai Mu Tan, soczystego ananasa, słodko-drzewnego sandałowca oraz orzeźwiającej trawy cytrynowej. Doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie wieczornych spotkań w gronie najbliższych.

Cena: 29,90 zł/ 100 g

Zapraszamy również do odwiedzenia strony herbata.net. Znajdą Państwo tam nie tylko informacje o marce i produktach Czas na Herbatę, ale również szereg ciekawostek i inspiracji z aromatycznego świata herbat.