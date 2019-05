Jak wyrobić dobre nawyki u dzieci, czyli praktyczne sposoby na picie wody

Zacznijmy od podstaw…

Dietetycy i specjaliści od spraw żywienia są zgodni, że zdrowe nawyki najlepiej jest kształtować u dzieci tak szybko, jak to możliwe. Oswajanie maluchów ze smakiem wody powinno zatem zacząć się wraz z rozszerzaniem ich diety, czyli po 6 miesiącu życia. Dziecko, które nie pozna słodkich soków czy herbatek jako niemowlę, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie się ich domagało w późniejszym wieku, a woda będzie dla niego naturalnym wyborem. Warto pamiętać, że w przypadku najmłodszych niezwykle istotny jest skład wody – trzeba wybierać dla nich odpowiednio przebadaną, niegazowaną wodę źródlaną

o niskim stopniu mineralizacji i obniżonej zawartości sodu, np. sięgając po Mama i ja.

Woda to przygoda!

Trudno zaprzeczyć, że kolorowe i słodkie napoje stanowią dla dzieci atrakcję, a ich picie kojarzy się z przyjemnością i dobrą zabawą. Natomiast przezroczysta woda może nie wydawać się równie ciekawa i zachęcająca, a wręcz bywa odbierana jako nudna. Sposobem na przełamanie takiego myślenia jest uruchomienie wyobraźni i sięgnięcie po kreatywne środki. Pomocne będą kolorowe kubeczki do wody lub bidony z ulubionymi bohaterami. Warto również zaproponować dzieciom samodzielne udekorowanie butelki przy pomocy farbek, papieru samoprzylepnego czy brokatu lub też pozwolić im wybrać w sklepie jedną z wód przeznaczonych dla dzieci, np. Mama i ja mini z wygodnym ustnikiem i wizerunkiem barwnych, morskich zwierząt na opakowaniu.

Zawsze w zasięgu ręki

Podczas procesu przyzwyczajania dzieci do regularnego picia wody należy zadbać o jeszcze jedną kwestię – o jej dostępność. Przede wszystkim zawsze warto mieć w domu kilka butelek wody, aby jej nie zabrakło. Dobrym pomysłem jest również stawianie pełnych dzbanków i szklanek w różnych częściach domu, aby dziecko mogło napić się w dowolnym miejscu i momencie. Żeby uatrakcyjnić maluchowi oswojenie się z wodą, można do niektórych pojemników wrzucić kilka plasterków cytryny lub pomarańczy, listki mięty albo przekrojone truskawki. Taka naturalna, owocowa niespodzianka z pewnością spodoba się najmłodszym i będzie dodatkową zachętą do sięgnięcia w chwili pragnienia właśnie po szklankę wody, zamiast po sok czy słodzony, kolorowy napój.

Przykład a nie wykład!

Na koniec wskazówka, która wielu osobom może wydawać się oczywista, jednak nie zawsze taką jest. Dla małych dzieci największym autorytetem są rodzice, których maluchy pragną naśladować. Ważne jest zatem, aby wszyscy domownicy regularnie pili wodę, a rodzice konsekwentnie podawali ją do wspólnych posiłków i zabierali ze sobą na spacery czy wycieczki. Wspólnie kształtowany nawyk nie tylko korzystnie wpłynie na zdrowie całej rodziny, ale również zbliży ją do siebie i zachęci do częstszego spędzania czasu na regularnych aktywnościach. W takich sytuacjach sprawdzi się woda Mama i ja w półtora litrowej butelce.

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2 zł

0,5 L – cena: 1,50 zł

0,33 L – cena: ok.1,2 zł