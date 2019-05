Panele laminowane wineo 550 – szlachetna podłoga o wszechstronnym zastosowaniu

Biały, czarny i szary to kolory, które od kilku sezonów robią prawdziwą furorę w dziedzinie urządzania i dekorowania wnętrz. Nic w tym dziwnego – barwy te są eleganckie i ponadczasowe, a do tego stanowią niezwykle uniwersalne tło dla tworzenia wyjątkowych aranżacji. Wbrew pozorom i głosom sceptyków nie są również nudne ani pozbawione charakteru, co doskonale udowadniają podłogi laminowane wineo 550.