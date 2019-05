W dzieciństwie opatrywała zdarte kolana, czytała bajki na dobranoc i piekła ulubione ciasta. Później wysłuchiwała pierwszych historii miłosnych, kibicowała na treningach i trzymała kciuki podczas najważniejszych egzaminów w życiu. Chociaż nie zawsze się z nami zgadzała, czasem złościły ją nasze decyzje i smuciły wypowiedziane pod wypływem emocji słowa, to jednak zawsze stała za nami murem i darzyła bezgraniczną miłością. Mama, bo przecież o niej mowa, to dla wielu osób najlepsza przyjaciółka, prawdziwy autorytet i życiowa ostoja. Kto nie zastanawia się czasem, co powiedziałaby na dręczące nas wątpliwości, jaki byłby jej punkt widzenia lub jakiej rady by nam udzieliła? W podziękowaniu za jej trud włożony w nasze wychowanie, możemy podarować jej własnoręcznie przygotowany, herbaciany upominek wzbogacony wspólnymi zdjęciami. Taka herbata będzie nie tylko wyjątkowo smaczna, ale również pełna wspomnień.

Jak wykonać herbatę pełną wspomnień?

1. Do przygotowania herbaty pełnej wspomnień potrzebne będą: ulubiona herbata mamy, papierowe filtry, sznurek/ozdobna wstążka, wydrukowane wspólne zdjęcia i ciepłe słowa (dwa razy więcej niż woreczków), taśma dwustronna, łyżka i nożyczk

2. Do filtra papierowego wsyp odpowiednią ilość wybranej kompozycji. Jeśli Twoja mama parzy herbatę w filiżance lub kubku – wybierz mały filtr, jeśli w dzbanku dla całej rodziny – wybierz duży filtr. Ilość herbaty dostosuj również do preferencji mamy.

3. Wypełnione herbatą filtry zwiąż mocno wstążką/sznurkiem, zostawiając jeden z jego końców dłuższy od drugiego.

4. Zdjęcia przytnij do małego rozmiaru, np. 3x4,5 cm. Na połowie z nich przyklej kawałki taśmy dwustronnej i przymocuj do niej dłuższy koniec sznurka, którym przewiązałaś filtry.

5. Z drugiej strony zdjęcia przyklej kolejne zdjęcie lub życzenia dla mamy.

6. Przygotowane woreczki z aromatyczną herbatą zapakuj w ozdobne pudełko lub włóż do kubka, który podarujesz w prezencie.

Jak zatem przygotować się do tegorocznego Dnia Matki? Przede wszystkim pamiętać, że sekretem udanego świętowania nie jest kosztowny czy ekstrawagancki prezent, ale spędzony wspólnie czas. Każda mama z pewnością się z tym zgodzi i doceni spokojną rozmowę z filiżanką aromatycznej herbaty w dłoni.

Zapraszamy również do odwiedzenia nowej strony herbata.net. Znajdą Państwo tam nie tylko informacje o marce i produktach Czas na Herbatę, ale również szereg ciekawostek i inspiracji z aromatycznego świata herbat.