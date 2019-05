Jak uniknąć błędów wykonawczych w przegrodach energooszczędnych

Wznoszenie budynku energooszczędnego bez wątpienia wymaga precyzji oraz znajomości sztuki budowlanej i zasad korzystania z nowoczesnych materiałów. Nie ma wątpliwości, że połowę sukcesu stanowi znalezienie profesjonalnej ekipy, która ma doświadczenie w tego typu obiektach, jest solidna i potrafi zachować reżim technologiczny na budowie. Inwestor może jednak ułatwić pracę robotnikom, wybierając materiał nie tylko o dobrych parametrach termoizolacyjnych, ale też niejako „odporny” na błędy wykonawcze.

Równe bloczki a szczelna ściana

Wiadomo, że używając gorszej jakości bloczków o znacznych niedokładnościach wymiarowych i nierównej powierzchni, trudno jest murować równo i szczelnie. Zatem im lepszej kategorii wymiarowej produkt zakupimy, tym mamy większą gwarancję bezproblemowego wznoszenia ścian. W Systemie Budowy H+H znaleźć można elementy z betonu komórkowego oraz silikatów w dwóch najwyższych kategoriach TLMA i TLMB – wyjaśnia Product Manager firmy H+H Polska. Ma to znaczenie nie tylko dla łatwości budowania, ale też pozwala zastosować nowoczesną metodę łączenia na tzw. cienką spoinę – dodaje ekspert. Jest to najbardziej polecana technologia dla przegród energooszczędnych, minimalizuje bowiem grubość spoiny, która jest „najsłabszym ogniwem” jeśli chodzi o termoizolacyjność muru. Zamiast warstwy 8-15 mm tradycyjnej zaprawy, mamy tu zaledwie 0,5-3 mm zaprawy klejowej. Pamiętać jedynie należy, że zawsze pierwsza warstwa bloczków powinna być kładziona na zaprawę tradycyjną. Na tym etapie nie można dopuścić do jakichkolwiek nierówności, gdyż utrudniałoby to dalsze poprawne murowanie i miałoby wpływ na szczelność całej przegrody. Zanim więc przystąpi się do układania kolejnych warstw bloczków, należy dokładnie sprawdzić poziom pierwszej warstwy i skorygować ewentualne odchylenia.

Rozwiązania systemowe kluczem do sukcesu

Wybierając materiał na ściany, warto zwrócić uwagę, czy w ofercie producenta oprócz bloczków podstawowych znajdują się jeszcze inne elementy, które ułatwiają i przyspieszają prace, a także pomagają uniknąć błędów wykonawczych. Decydując się na rozwiązania kompleksowe, mamy pewność, że wszystko będzie do siebie pasować, a także możemy zminimalizować liczbę czynności, które trzeba wykonać bezpośrednio na placu budowy. Z tą myślą stworzony został kompleksowy System Budowy H+H. W jego skład wchodzą nie tylko bloczki o różnych szerokościach i typach (gładkie i na pióro-wpust, z drążeniami i pełne), ale też m.in. bloczki połówkowe, które pozwalają wyeliminować konieczność docinania i ułatwiają szczelne przewiązanie ściany w narożniku.

Szczególne znaczenie dla energooszczędności przegród mają też rozwiązania przeznaczone do takich miejsc jak nadproża czy wieniec, które są najbardziej narażone na powstawanie mostków termicznych podkreśla ekspert firmy H+H. Kształki U stanowią element szalunkowy i mogą być stosowane do wykonania wieńca, pionowych i poziomych belek żelbetowych, takich jak nadproża, słupy czy trzpienie. Umożliwiają łatwe zamontowanie dodatkowych izolacji termicznych koniecznych przy żelbetowych elementach konstrukcji budynku. W ofercie H+H znaleźć też można prefabrykowane nadproża z wtopionym wewnątrz zbrojeniem. Rozwiązanie takie pozwala na całkowite wyeliminowanie efektu mostka cieplnego i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę tynku. Stosując nadproża systemowe, pamiętać tylko należy, że zbrojonych elementów nie można docinać i trzeba je układać zgodnie

z wytycznymi producenta (napisy na etykiecie znajdującej się na belce powinny układać się

w poziomie).