Niewątpliwym plusem wykładzin dywanowych jest ich miękkość i sprężystość. W odróżnieniu od popularnych paneli czy podłóg drewnianych są też ciepłe w dotyku a dodatkowo mają właściwości wygłuszające, dzięki czemu doskonale tłumią dźwięki i pogłos kroków. To również świetny izolator ciepła – zastosowanie wykładziny dywanowej pozwala na ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia nawet o 4-5%. Nic wiec dziwnego, że doskonale sprawdzą się w domowych biurach, sypialniach czy pokojach dziecięcych. „W prywatnych mieszkaniach najczęściej stosowane są wykładziny dywanowe. Są one zbudowane z 3 warstw: górnej, czyli runa, które w zależności od faktury i rodzaju użytego włókna wpływa na wygląd, jakość i trwałość wykładziny, osnowy, służącej do utrzymania przędzy i zapewniającej właściwy kształt i wygląd włókien, a także podkładu, który może być wykonany z filcu, mieszanki siatki polipropylenowej i filcu, gąbki, juty lub siatki polipropylenowej, tzw. AB”, wyjaśnia ekspert firmy ARTE.

Rodzaj runa

Jednym z głównych kryteriów, na podstawie których klasyfikuje się wykładziny dywanowe, jest rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane runo. Na tej podstawie możemy wyróżnić kilka najpopularniejszych rodzajów: wykładziny poliamidowe, polipropylenowe, poliestrowe i wełniane.„Wykładziny poliamidowe (nylonowe) są bardzo wytrzymałe na rozciąganie, zginanie, skręcanie oraz ścieranie, a dodatkowo znacznie dłużej niż inne rodzaje pokryć podłogowych utrzymują swoją sprężystość. Warto podkreślić, że poliamid nie chłonie wilgoci i stosunkowo łatwo utrzymać go w czystości. Wyjątkowo dobrze przyjmuje barwniki, więc wykładziny poliamidowe wyróżniają się bogatą i nasyconą kolorystyką. Są polecane do pomieszczeń o większym natężeniu ruchu. Z kolei wykładziny polipropylenowe cechuje duża trwałość i odporność na zaplamienia. Polipropylen jest odporny na chemikalia, nie chłonie wody, nie plami się. Włókno trudno się barwi, więc kolorystyka wykładzin jest zdecydowanie uboższa. Dodatkowym minusem jest to, że mogą się one szybciej udeptywać i ugniatać. Ich zaletą jest jednak stosunkowo niska cena w porównaniu z innymi wykładzinami”, podpowiada specjalista firmy ARTE. „Jeśli chodzi o wykładziny poliestrowe, to charakteryzują się one ponadprzeciętną delikatnością. Ich największymi zaletami są też wysoki połysk i niezwykła miękkość. Ponieważ pozwalają uzyskać bardzo ciekawy efekt estetyczny, w ostatnich latach stały się prawdziwym hitem jeśli chodzi o aranżację wnętrz. Z kolei wykładziny wełniane są elastyczne i sprężyste, trudno zapalne, łatwe do utrzymania w czystości, a dodatkowo nie elektryzują się. Dzięki specyficznej budowie tłumią hałas i akumulują ciepło. Mają też naturalną właściwość regulowania wilgotności w pomieszczeniu: gromadzą jej nadmiar, który następnie oddają, gdy powietrze staje się przesuszone i tym samym utrzymują we wnętrzu wrażenie świeżości”, dodaje ekspert.

Sposób produkcji i rodzaj splotu

Wykładziny dywanowe możemy też podzielić ze względu na sposób produkcji. Na tej podstawie wyróżniamy wykładziny tkane, tuftowane, igłowane i flokowane. „Wykładziny tkane powstają najczęściej z owczej wełny z domieszką włókien syntetycznych. Są one tkane na krosnach z użyciem bawełnianej osnowy. Znacznie popularniejsze od nich są wykładziny tuftowane, których włókna są wszywane bezpośrednio w osnowę. Jeśli zaś chodzi o wykładziny igłowane, to do ich produkcji używa się igieł bez uszek, które ruszając się w górę i w dół filcują tworzywo w taki sposób, że się ono nie pruje. Po wyjściu z maszyny odwrotną stronę wykładziny pokrywa się cienką warstwą kleju lub latexu. Natomiast w przypadku wykładzin flokowanych runo (o wysokości 2-3mm) osadza się ciasno w warstwie żywicy syntetycznej lub płynnym polimerze”, wyjaśnia specjalista firmy ARTE.

Istotny wpływ na funkcjonalność wykładziny ma także rodzaj splotów. Najpopularniejsze z nich to splot igłowany, welur, scroll, pętelka, saxon i shaggy. „Wykładzina igłowana posiada gęste, ciasno ze sobą splecione włókna o cienkim przekroju. Jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zużycie, dzięki czemu wykorzystywana jest nie tylko w mieszkaniach, ale też biurach – nawet częste jeżdżenie po niej fotelem na kółkach nie jest w stanie uszkodzić jej struktury. Z kolei splot welurowy powstaje w wyniku przecinania pętelek. Jest gęsty, krótki i miękki w dotyku, a przy tym łatwy w czyszczeniu i odporny na odgniecenia. Świetnie sprawdzi się więc we wnętrzach po których porusza się większa liczba osób. Kolejny rodzaj, wykładzina typu scroll, jest przeplatana niższymi i wyższymi pętelkami, dzięki czemu prezentuje atrakcyjny, fakturowy wzór. Przy jej produkcji wykorzystuje się podkład filcowy, który jest odporny na wilgoć i zmianę temperatury oraz stanowi dodatkowe ocieplenie podłogi. Z tego względu może być stosowana w każdym pomieszczeniu”, tłumaczy ekspert firmy ARTE. „Wyjątkowo popularnym rodzajem splotu jest też splot pętelkowy – prosty, wytrzymały i łatwy w utrzymaniu. Świetnie reaguje na duże obciążenia, czego przykładem może być brak śladów po stojących na takiej wykładzinie meblach. Na docenienie zasługuje też wykładzina typu saxon, która jest bardzo komfortowa i przyjemna w dotyku. W tym przypadku splot z ciętego włosia skręcanego spiralnie jest wyjątkowo sprężysty, dzięki czemu nawet po długotrwałym obciążeniu błyskawicznie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Od pewnego czasu ogromną popularnością cieszą się też wykładziny shaggy posiadające cięte, długie i luźne runo, dzięki któremu są niezwykle przyjemne w dotyku. Szczególnie komfortowe są rodzaje o bardzo długich włóknach (aż do 5 cm), które charakteryzują się także wyjątkowo efektownym wyglądem. Wykładzina ta najczęściej stosowana jest w mało użytkowanych pomieszczeniach, jak np. sypialnie, gdyż trudniej utrzymać ją w czystości”, dodaje specjalista.

Na pytanie jaką wykładzinę dywanową wybrać trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od naszych osobistych preferencji i tego, w jaki sposób będzie użytkowane pomieszczenie. Najważniejsze, by wybrać produkt, który będzie łączył w sobie wysoką funkcjonalność i przyjemny dla oka wygląd, a jednocześnie będzie dostosowany do naszego stylu życia.

