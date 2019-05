Dwie drużyny reprezentowały SRG GLOBAL w charytatywnym Biegu Firmowym organizowanym we Wrocławiu

18 maja 2019 r. we Wrocławiu odbyła się 14 edycja Biegu Firmowego – charytatywnej sztafety stworzonej z myślą o integracji pracowników przedsiębiorstw z całego regionu. Firma SRG GLOBAL z Bolesławca wystawiła do wyścigu dwie drużyny: „Na wstecznym” oraz „Byle do mety”.