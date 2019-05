Szczelnie pod płytkami z produktami Bostik Ardatec

Łazienka, kuchnia, pralnia czy toaleta zaliczane są do tzw. pomieszczeń mokrych, które są narażone na działanie wody płynącej po ścianach i posadzce lub kondensację pary wodnej. Naturalnym wyborem do takich wnętrz są płytki ceramiczne. Gres lub terakota często wykorzystywane są też na tarasach i balkonach. Trudno bez nich wyobrazić sobie również basen czy łaźnię. Pamiętać jednak należy, że choć powierzchnia takich okładzin jest mało nasiąkliwa, wilgoć może przenikać do podłoża np. przez nieszczelności w spoinach. Niezmiernie ważne jest więc nałożenie warstwy uszczelniającej, która zabezpieczy ściany i podłogę.

Do pomieszczeń mokrych

Folie w płynie to półpłynne masy izolacyjne na bazie żywic syntetycznych, które stanowią jedno z najprostszych rozwiązań jeśli chodzi o przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne. Są łatwe w aplikacji i tworzą trwałe, szczelne powłoki. Ardatec Felxidicht marki Bostik jest gotową do użycia, bezrozpuszczalnikową folią w płynie, którą przed zastosowaniem wystarczy dobrze wymieszać. Nanosi się ją w dwóch warstwach za pomocą wałka z krótkim włosem. Pomiędzy jedną a drugą warstwą należy zachować ok. 2-3 godziny przerwy, natomiast pełną odporność na obciążenie uzyskuje się po 6-8 godzinach. Powstaje w ten sposób jednorodna, elastyczna powłoka zabezpieczająca ściany i podłogę przed działaniem wody nienapierającej. Folia Ardatec Flexdicht ma zdolność mostkowania rys i pęknięć do szerokości 0,4 mm. Może być nanoszona na większość typowych powierzchni budowlanych, takich jak beton, tynki, jastrychy, płyty g-k, a także stare posadzki z płytek ceramicznych. Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Może być wykorzystywana zarówno pod płytki ceramiczne, jak też okładziny z kamienia naturalnego.

Na zewnątrz budynku i do basenów

Do zabezpieczenia podłoża na tarasie lub balkonie używać można jedynie specjalnych mrozoodpornych produktów uszczelniających. Ardatec 1K Flex marki Bostik to jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca, która przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także poniżej linii wody. Mostkuje pęknięcia do szerokości 0,2 mm. Rozrabia się ją z wodą w proporcji 3,5-3,6 l na 20 kg zaprawy, nakłada wałkiem lub pacą zębatą. Powinna być nanoszona w dwóch cyklach roboczych z przerwą ok. 3-4 godziny. Po posadzce można chodzić po upływie 24 godzin, po tym czasie można też przystąpić do przyklejania płytek. Zaprawa Ardatec 1K Flex jest zatwierdzona do stosowana do 3 m słupa wody, natomiast w przypadku niecek basenowych o większych głębokościach sięgnąć można po Bostik Ardatec 2K Flex (do 6 m). To uszczelniająca zaprawa dwuskładnikowa, która składa się z komponentu proszkowego i płynnego, które należy wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Po uzyskaniu jednorodnej masy nakłada się ją w dwóch warstwach pędzlem ławkowcem lub pacą zębatą. Może być też aplikowana natryskowo. Przed naniesieniem drugiej warstwy powinno upłynąć 3-4 godziny, a płytki można przyklejać po 1-2 dniach. Tak uzyskana powłoka jest wodoszczelna, elastyczna, stabilna, wytrzymała i odporna na mróz oraz mostkująca rysy. Zabezpiecza przed wodą podciągającą kapilarnie.

Folia w płynie pozwala na szybkie i stosunkowo proste zabezpieczenie podłoża narażonego na styczność z wodą. W ten sposób podnosimy szczelność okładziny i zyskujemy dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wilgoci.

