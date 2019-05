Miękki towarzysz codziennych zajęć

Bokhara (Pakistan) Red, dostępny w ofercie firmy ARTE, doskonale spełnia wszystkie wymagania jakie stawiamy przed idealnym dywanem do salonu. Nie tylko wyróżnia się wysoką jakością i stylowym wyglądem, ale jest też wyjątkowo miękki i funkcjonalny. 100% wełny w składzie oraz gęste, długie na 6 mm runo czynią go niezwykle przyjemnym i ciepłym w dotyku a jednocześnie łatwym do utrzymania w czystości. Dzięki temu Bokhara (Pakistan) Red świetnie sprawdzi się w roli kompana podczas chwil błogiego odpoczynku, długich godzin spędzonych przed telewizorem czy z książką w ręku oraz beztroskich zabaw z dziećmi lub czworonożnym pupilem, stając się centrum życia domowego. Gęste, wełniane runo sprawia też, że jest elastyczny i sprężysty, dlatego posłuży nam przez długie lata, ciesząc oczy atrakcyjnym wyglądem.

Jedyny w swoim rodzaju

Elegancki i funkcjonalny dywan Bokhara (Pakistan) Red zasługuje na uznanie z jeszcze jednego powodu – stylowego charakteru, dzięki któremu wprowadza do wnętrza intrygujący, orientalny klimat. Wytwarzany tradycyjną metodą wiązania ręcznego przez pakistańskich rzemieślników nabiera unikatowych cech, stając się prawdziwym dziełem sztuki. Tym samym zyskujemy pewność, że każdy egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju i nikt inny nie będzie mieć w swoim domu identycznego dywanu. Szczególną uwagę przykuwa intensywny, czerwony odcień oraz efektowna bordiura – dekoracyjne obramowanie w formie pasa z ornamentem geometrycznym. Dzięki nim Bokhara (Pakistan) Red stanowi eleganckie dopełnienie salonu, doskonale wpisując się we wnętrza utrzymane w stylu klasycznym, orientalnym lub boho. A ci, którzy nie boją się odważnych rozwiązań, chętnie wykorzystają go w nowoczesnych wnętrzach, do których wprowadzi przytulny, niemal intymny klimat, przełamując ich surowy, minimalistyczny charakter. Warto podkreślić, że w ramach kolekcji Bokhara znajdziemy też dywany w kolorze zielonym, niebieskim, czarnym, różowym, beżowym czy złotym.

Podsumowując: Bokhara (Pakistan) Red, dostępny w ofercie firmy ARTE, to wyjątkowo funkcjonalna i elegancka propozycja, która stwarza ogromne możliwości aranżacyjne. Możliwości tak duże, jak wybór dostępnych rozmiarów, które zaczynają się od niewielkiego 60 x 90 cm, a kończą aż na pokaźnym 270 x 360 cm.

