Budujemy dom z Systemem Budowy H+H

System Budowy H+H to bogata, uniwersalna gama materiałów murowych wykonanych z betonu komórkowego oraz silikatów. Te ekologiczne wyroby powstają z naturalnych surowców, a restrykcyjny proces produkcji nie tylko gwarantuje najwyższą jakość i stabilność parametrów, ale też jest zgodny z zasadami zrównoważonego budownictwa.

Od fundamentu do ścianek działowych

W skład systemu wchodzą bloczki do murowania ścian różnej szerokości, elementy ułatwiające budowanie narożników i pozwalające uniknąć docinania, nadproża przeznaczone do wykonywania przesklepień otworów okiennych i drzwiowych, kształtki stosowane m.in. przy wykonywaniu żelbetowych belek zbrojonych oraz specjalne panele o dużych gabarytach przyspieszające prace murarskie. Materiały H+H pozwolą wznieść dowolną przegrodę – począwszy od ścian fundamentowych i piwnicznych, przez ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, do ścianek działowych i przepierzeń. W ofercie producenta znajdują się także zaprawy odpowiednio dostosowane do wymagań betonu komórkowego i wyrobów wapienno-piaskowych. System Budowy H+H to znaczne ułatwienie dla inwestora, który nie musi szukać osobno poszczególnych elementów i martwić się, czy będą do siebie pasowały pod względem właściwości i wymiarów. Budowa systemowa gwarantuje wznoszenie budynku zgodnie z nowoczesnymi standardami dotyczącymi ochrony cieplnej, akustycznej i bezpieczeństwa konstrukcji. Ułatwia też bezbłędne wykonanie wszystkich detali.

Szybka budowa, ciepły i cichy dom

Wysoka dokładność wymiarowa elementów z Systemu Budowy H+H (klasa TLMB w przypadku produktów Standard Gold+) sprawia, że nie tylko mogą być one murowane na cienkowarstwową zaprawę klejową, ale są bardziej „odporne” na błędy wykonawcze. Dodatkowe ułatwienia, jak uchwyty montażowe i łączenie na pióro-wpust, znacznie przyspieszają prace. Co więcej, beton komórkowy jest lekki i wyjątkowo łatwy w obróbce. Docenią to nie tylko murarze, ale też robotnicy zajmujący się instalacjami i wykończeniówką.

Parametrem kluczowym dla większości osób budujących własny dom jest izolacyjność termiczna. Pod względem współczynnika λ nie do pokonania jest beton komórkowy o niskiej gęstości, co właśnie czyni go jednym z najczęściej wybieranych materiałów w budownictwie jednorodzinnym. Należy do nielicznych produktów murowych dostępnych na rynku, który spełnia normy Warunków Technicznych nawet dla ścian jednowarstwowych (bez ocieplenia).

System Budowy H+H oferuje też coś dla inwestorów stawiających na pierwszym miejscu komfort akustyczny. Masywne ściany z silikatów doskonale tłumią hałas, a przy tym są bardzo wytrzymałe. Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów termoizolacyjnych wyroby wapienno-piaskowe również sprawdzą się do budowy ścian zewnętrznych, a ich duża akumulacyjność cieplna, zapewni stabilność temperatury we wnętrzach.