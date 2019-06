Niezapomniany Dzień Dziecka z wodą źródlaną Mama i ja

Chyba każdy dorosły zgodzi się ze stwierdzeniem, że dzieciństwo powinno być czasem beztroski, zabawy i aktywnego poznawania świata w towarzystwie troskliwych rodziców. W prawdziwym życiu bywa jednak różnie i w natłoku codziennych obowiązków nierzadko brakuje nam czasu na rodzinne rozrywki i wspólne chwile z naszymi pociechami. Przypadający na początek czerwca Dzień Dziecka jest doskonałą okazją do nadrobienia zaległości i spędzenia kilku godzin z najmłodszymi członkami rodziny. Z dala od pracy, napiętych harmonogramów i Internetu. Zamiast kupować dzieciom kolejną zabawkę lub paczkę słodkości, lepiej zapewnić im niezapomniane przeżycia i zorganizować ciekawe aktywności w wyjątkowym miejscu. W zależności od upodobań i wieku malucha może to być wizyta w ZOO, parku rozrywki lub wesołym miasteczku. Dobrym pomysłem jest też piknik na leśnej polanie, długa wycieczka rowerowa albo wspólna zabawa w basenie czy oglądanie interesującej bajki w kinie. Najważniejsze, aby w tym szczególnym dniu całą swoją uwagę poświęcić najmłodszym i dać się ponieść ich dziecięcej fantazji oraz zamiłowaniu do przygód.

Zdrowe nawyki nie tylko od święta

Podczas wspólnego spędzania czasu warto zadbać o zdrowe nawyki żywieniowe swoich dzieci i przed wyjściem z domu wyposażyć je w odpowiedni ekwipunek. W plecaku malucha przede wszystkim nie może zabraknąć czegoś do picia, ponieważ aktywna zabawa, wysokie temperatury i czerwcowe słońce wzmagają pragnienie. Najlepszym wyborem będzie niegazowana woda źródlana, koniecznie z niską zawartością minerałów i niewielką ilością sodu, np. 0,5-litrowa woda Mama i ja lub Mama i ja mini w butelce o pojemności 0,33 l, wyposażonej w wygodny ustnik. Planując rodzinny Dzień Dziecka warto również zadbać o zdrowe przekąski, w postaci kolorowych kanapek, świeżych owoców, pokrojonych w słupki warzyw czy sycących bakalii. Takie produkty są nie tylko pyszne i wartościowe, ale także wygodne do zjedzenia w każdym miejscu i sytuacji: zarówno na górskiej wyprawie oraz w parku dinozaurów, jak i w ogrodzie bajkowego pałacu czy podczas konnej przejażdżki w lokalnej stadninie.

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2 zł

0,5 L – cena: 1,50 zł

0,33 L – cena: ok.1,2 zł