ArmaGel – izolacja lepsza niż kiedykolwiek

Innowacyjne rozwiązanie firmy Armacell, ArmaGel HT, to elastyczna i giętka mata izolacyjna wykonana z użyciem z aerożelu krzemionkowego. Wyjątkowe właściwości aerożelu doceniła m.in. amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), wykorzystując go do sprowadzenia na Ziemię fragmentu komety. Aerożel charakteryzuje się bowiem ponadprzeciętnymi właściwościami termicznymi i akustycznymi, co czyni z niego doskonały materiał do zastosowań izolacyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ciało stałe w którym płynny składnik żelu został zastąpiony powietrzem, przez co stało się suche i porowate. Ponad 90% objętości aerożelu to pusta przestrzeń, dzięki czemu jest to najlżejszy materiał stały na świecie. Jest również 1000 razy mniej gęsty od szkła i tym samym jest materiałem stałym o najniższej gęstości na świecie. Wszystkie te właściwości sprawiają, że ArmaGel HT firmy Armacell jest 80% cieńszy niż konkurencyjne produkty izolacyjne oraz wykazuje aż do 5 razy doskonalsze właściwości termiczne niż dostępne na rynku izolacje. Jest to też produkt hydrofobowy i oddychający – odpycha wodę jednocześnie pozwalając wydostać się parze, dzięki czemu jest w stanie utrzymać instalację suchą, skutecznie ograniczając ryzyko wystąpienia kondensacji i korozji na rurach (CUI).

Skuteczna, bezpieczna i łatwa w montażu

Innowacyjna mata ArmaGel HT firmy Armacell może być wykorzystywana jako izolacja termiczna i ochronna rur, zbiorników i kanałów (w tym kolanek, kształtek, kołnierzy itp.) w morskich instalacjach wydobywczych, instalacjach przemysłowych (ropa naftowa i gaz) oraz w instalacjach urządzeń technologicznych. Produkt nadaje się do zastosowania w wysokich temperaturach z maksymalną temperaturą roboczą do 650 °C (1200 °F) i spełnia wymogi normy C1728. ArmaGel HT może być również stosowany jako element ArmaSound Industrial Systems w celu zapewnienia izolacji akustycznej rurociągów i zbiorników przemysłowych, zapewniając redukcję przenoszenia dźwięku. Izolacja występuje w formie arkuszy w rolkach o grubości 5, 10, 15 i 20 mm i szerokości 1,5 m (na życzenie także 75 cm). 4 dostępne grubości umożliwiają jeszcze lepsze dopasowanie izolacji do istniejących instalacji a grubsza warstwa pozwala na szybszy montaż niż w przypadku tradycyjnych izolacji aerożelowych. Ponieważ ArmaGel HT jest elastyczny i giętki, łatwo się go tnie i dostosowuje do preferowanych kształtów, co ułatwia pracę monterom oraz zmniejsza ilość odpadów. Mata jest też bardzo prosta i szybka w demontażu, dzięki czemu czas przestojów związanych z konserwacją czy naprawą instalacji jest krótszy a dodatkowo nie ma potrzeby zakupu izolacji zastępczej. Jest też bardzo cienki i wyjątkowo lekki, co istotnie zmniejsza koszty jego transportu. Warto też podkreślić, że ArmaGel HT jest bezpieczny dla środowiska – nie zawiera chloru, może być utylizowany na wysypiskach a dodatkowo został wyposażony w innowacyjną, zmniejszającą zapylenie technologię LoDust, dzięki czemu nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia monterów.

