Kolekcja WAVE to dwie efektowne lampy wiszące, WAVE S i WAVE L. Oba modele mają identyczne wymiary 40 x 130 cm, jednak różnią się wysokością, która wynosi odpowiednio 35 lub 47 cm. Najnowsza propozycja marki Nowodvorski Lighting to ciekawy przykład wykorzystania popularnych, niemniej bardzo efektownych wizualnie rozwiązań. Delikatnie wygięte stalowe elementy nadają kolekcji WAVE nowoczesnego, a przy tym eleganckiego charakteru. Dodatkowo, za sprawą odsłoniętej żarówki, zapewniają dostęp do intensywnego i niczym nie zakłóconego światła, którego źródło w przypadku obu opraw stanowi pojedyncza żarówka typu E27 o maksymalnej mocy 60W. Lampy w kolorze białym i czarnym zostały wykonane ze stali lakierowanej, natomiast do wykonania lampy w kolorze złotym użyto stali mosiądzowanej, dzięki której oprawa uzyskała elegancki odcień.

WAVE S, biała,

czarna cena detaliczna: 189 zł brutto

WAVE S, złota,

cena detaliczna: 269 zł brutto

WAVE L, biała,

czarna cena detaliczna: 189 zł brutto

WAVE L, złota,

cena detaliczna: 269 zł brutto