Skuteczna, bezpieczna i łatwa w montażu izolacja akustyczna

Aby chronić ludzi przed negatywnymi skutkami nieprzyjemnych odgłosów i ich niekorzystnym wpływem na zdrowie Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie hałasu w środowisku (dyrektywa 2002/49/WE). Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek opracowania planu działania w zakresie zarządzania hałasem. W większości krajów europejskich przepisy budowlane określają wymagania izolacyjne oraz dopuszczalny poziom hałasu w budynkach. Sposobem na spełnienie tych wymogów może być zastosowanie wysokiej jakości izolacji akustycznych ArmaComfort od firmy Armacell. Zmniejszając hałas od instalacji w budynku produkty te poprawiają zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz zapewniają lepszą jakość życia mieszkańców miast. Elastyczne izolacje akustyczne zapewniają doskonałą redukcję transmisji akustycznej, umożliwiając tworzenie stref ciszy i ograniczając szkodliwe skutki narażenia na hałas w budynkach, zakładach przemysłowych i pojazdach. W porównaniu z tradycyjnymi produktami wielowarstwowymi akustyczne materiały izolacyjne ArmaComfort zapewniają większą redukcję hałasu przy cieńszych ściankach. Innowacyjna technologia Armacell polega na zwiększeniu masy ścian poprzez umieszczenie izolacji pomiędzy źródłem dźwięku a jego odbiornikiem. Dzięki temu możliwe jest skuteczne ograniczenie transmisji fal dźwiękowych w pomieszczeniu i tym samym zmniejszenie hałasu (zastosowanie izolacji o grubości 3 mm pozwala na ograniczenie hałasu nawet o 30 dB). Ponieważ otulina jest łatwa w montażu, cienka i elastyczna, może zostać ukryta w przestrzeni nad podwieszanym sufitem, ściankach działowych czy elementach konstrukcyjnych. Tym samym pozostaje niewidoczna a my nie tracimy dodatkowego miejsca w pomieszczeniu.

Nowe produkty w rodzinie ArmaComfort

Przez wiele lat za idealny materiał dźwiękochłonny uznawane były arkusze ołowiu, które doceniano ze względu na ich wysoką gęstość i niską sztywność. Przez dziesięciolecia wykorzystywano je do produkcji ścian dźwiękoszczelnych i innych systemów redukcji hałasu. Dziś wiemy, że ołów jest substancją toksyczną, która negatywnie wpływa na układ nerwowy a dodatkowo jest magazynowana w układzie kostnym. Podejrzewa się również, że jest rakotwórczy i ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Alternatywą dla takiego rozwiązania mogą być najnowsze produkty firmy Armacell wchodzące w skład rodziny ArmaComfort – izolacje ArmaComfort Barrier P, ArmaComfort Barrier B oraz ArmaComfort Barrier B Alu, do których produkcji wykorzystano innowacyjną mieszankę EVA/EPM, stanowiącą połączenie winylu i kauczuku. Te innowacyjne bariery akustyczne zaprojektowano tak, aby spełniały surowe wymagania dotyczące zastosowań budowlanych, transportowych i przemysłowych a jednocześnie były bezpieczne dla ludzi i środowiska. Nie tylko zapewniają doskonałą redukcję transmisji akustycznej przy niewielkiej grubości, ale też są elastyczne, łatwe do cięcia i instalacji a dodatkowo w 100% nadają się do recyklingu – nie zawierają substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, bitumy, halogeny i fosforany. Są też trudnopalne, niskodymowe, trwałe, odporne na gnicie i większość chemikaliów. Ich atutem jest też samoprzylepność, dzięki której ich montaż przebiega szybko, łatwo i jest czysty – wystarczy odkleić podkład i przykleić go do suchej, oczyszczonej powierzchni. ArmaComfort Barrier P to estetyczny, samoprzylepny perłowo-biały arkusz, który może być stosowany do izolacji akustycznej istniejących ścianek działowych i kanałów wentylacyjnych. Izolacja posiada klasyfikację ogniową B-s2, d0, certyfikat Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz została sklasyfikowana zgodnie z normą UL94. Jest dostępna w grubościach 1, 2, 3, 4 oraz 5 mm i w razie potrzeby może być malowana akrylem na bazie wody. Z kolei ArmaComfort Barrier B to czarna, elastyczna izolacja akustyczna do zastosowania na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ukrytych w konstrukcjach ściennych. Produkt dostępny w grubościach 2, 3 i 4 mm. Z kolei ArmaComfort Barrier B Alu to trwała i odporna na rozdarcie izolacja pokryta srebrną folią aluminiową, która łączy w sobie atrakcyjny wygląd i bezpieczeństwo (posiada najwyższą klasyfikację ogniową B-s1, d0 dla produktów ekologicznych).

