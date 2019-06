Silikaty o podwyższonej izolacyjności akustycznej

Jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort wnętrz jest właściwa akustyka. Skuteczne odcięcie od hałasu dobiegającego z zewnątrz budynku i z sąsiednich pomieszczeń jest niezbędne, jeśli chcemy stworzyć miejsce do efektywnej pracy czy też spokojnego wypoczynku. Z tego względu o kwestie odpowiedniej izolacji akustycznej trzeba zadbać zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak też w biurach, szkołach czy innych budynkach użyteczności publicznej. W miejscach szczególnie narażonych na uciążliwe dźwięki lub wymagających zwiększonego wyciszenia warto sięgnąć po specjalne bloczki akustyczne dostępne w ramach kompleksowego Systemu Budowy H+H.

Dlaczego silikaty dobrze izolują od hałasu?

Do głównych zalet bloczków wapienno-piaskowych należą wysokie parametry izolacyjności akustycznej. Dzieje się tak przede wszystkim za przyczyną znacznego ciężaru tego typu elementów murowych. Wiadomo bowiem, że im masywniejsza przegroda, tym trudniej wprawić ją w drgania. Pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim gęstość danego produktu – wraz z jej wzrostem rośnie też poziom ochrony przed hałasem. Właściwości samego materiału to jednak nie wszystko, gdyż o szczelności przegrody decyduje też prawidłowe wykonawstwo. Silikaty mogą poszczycić się wysoką dokładnością wymiarową (do +/- 1mm), dzięki czemu łatwiej uniknąć błędów przy murowaniu. Co więcej mogą być łączone na cienkowarstwową zaprawę klejową, co jeszcze bardziej zabezpiecza przed przenikaniem dźwięków przez ścianę.

„Ciche” ściany działowe i konstrukcyjne

Wszystkie bloczki silikatowe bez problemu spełniają wymagania normy dotyczącej izolacyjności akustycznej ścian, jednak w ofercie Systemu Budowy H+H znaleźć można specjalne produkty, które powstały z myślą o ponadstandardowej ochronie przed hałasem. Silikaty A dostępne są w klasie gęstości od 1,8 do 2,2. Produkowane są w dwóch rozmiarach: 250 x 180 x 220 mm i 250 x 120 x 220 mm. W zależności od szerokości bloczka i gęstości pozwalają osiągnąć izolacyjność akstyczną RA1 na poziomie od 49 dB do 60 dB. Mogą być wykorzystywane do wznoszenia zarówno ścian działowych, jak też konstrukcyjnych. Obok wysokiej izolacyjności akustycznej, charakteryzują się bowiem bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie.

Elementy murowe H+H Silikat A produkowane są jako pełne, ponieważ brak drążeń zapobiega zjawiskom rezonansowym. Pozbawione są też profilowań bocznych. Gładkie ściany wymuszają na wykonawcach wypełnianie zaprawą zarówno spoin poziomych, jak i pionowych, co dodatkowo zwiększa szczelność ścian.